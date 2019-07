Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Ihringen, Einbruch in Schwimmbadkiosk

Freiburg (ots)

Ihringen - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 28.06., auf Samstag, 29.06.2019, in das den Kiosk im Kaiserstuhlbad im Sportzentrum Nachtwaid ein. Der durch das Einschlagen einer Scheibe entstandene Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR steht in keinem Verhältnis zum Diebesgut, welches sich auf wenig Kleingeld beschränkt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

