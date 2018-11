POL-H: Öffentlichkeitsfahndung! Auto gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Gesucht: Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Ein Daimler ist in der Nacht von Donnerstag, 11.10.2018, auf Freitag, 12.10.2018, an der Pariser Allee in Pattensen gestohlen worden. Mit dem Bild von einer Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach einem Unbekannten, der der Tat verdächtigt wird.

Gegen 20:30 Uhr hatte die Pattenserin ihren Wagen in einer Einfahrt geparkt und sein Fehlen erst am nächsten Tag bemerkt. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Daimler, C-Klasse 180. Bilder einer privaten Überwachungskamera zeigen, wie sich gegen 02:30 Uhr drei Männer auf das Grundstück begaben. Einer von ihnen näherte sich zunächst der Haustür, drehte dann aber um, als das Auto geöffnet wurde. Dabei wurde er gefilmt. Eine Beschreibung der anderen beiden mutmaßlichen Mittäter liegt nicht vor.

Hinweise auf das Geschehen und zum Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /ahm, now

