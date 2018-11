POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Hannover (ots) - Die Polizei hat am Samstag, 24.11.2018, zwei Männer am Flughafen Hannover-Langenhangen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, seit Anfang November gemeinschaftlich mehrere Einbrüche in den Stadtteilen List, Vahrenwald und Groß-Buchholz begangen zu haben. Die beiden Festgenommenen (23 und 24 Jahre alt) sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Intensive Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl führten zu den beiden mutmaßlichen Tätern. Sie wurden am Samstagmittag am Flughafen Hannover-Langenhagen festgenommen. Von dort aus hatten sie Deutschland verlassen wollen. Im Gepäck hatten die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren Schweizer Franken und mehrere Tausend Euro. Ein Teil des Geldes stammt nach derzeitigen Erkenntnissen aus zumindest einem Einbruch im Stadtteil Groß-Buchholz. Derzeit prüfen die Experten der Polizei, ob die beiden Festgenommenen im November auch rund 30 weitere Taten in den hannoverschen Stadtteilen List, Vahrenwald und Groß-Buchholz verübt haben könnten.

In allen Fällen kletterten die Täter nach Einbruch der Dunkelheit auf die Balkone von Mehrfamilienhäusern - und das nicht nur im Erdgeschoss oder Hochparterre, sondern auch auf Vorbauten, die sich in bis zu 12 Meter Höhe befanden. Von dort aus öffneten sie Türen und drangen so in die Wohnungen ein. Gestohlen wurden überwiegend Schmuck und Bargeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover sitzen die beiden festgenommenen Männer jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /ahm, now

