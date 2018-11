POL-H: Uetze: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Pferd schwer verletzt

Hannover (ots) - Mittwochmorgen, 28.11.2018, ist eine 59-Jährige mit ihrem VW Tiguan auf der Bundesstraße (B) 188 gegen ein Pferd geprallt. Dabei hat sich die Frau schwere Verletzungen zugezogen.

Laut Aussage der Fahrerin war sie kurz vor 05:00 Uhr mit ihrem Wagen auf der B 188 in Richtung Burgdorf unterwegs. In Höhe der Ortschaft Dahrenhorst stieß sie mit einem auf der Straße stehenden Pferd zusammen, das auf das Fahrzeugdach geschleudert wurde. Ein zweites Pferd konnte noch rechtzeitig vor dem nahenden Pkw davonlaufen. Nach der Kollision rollte der VW mit der nun bewusstlosen 59-Jährigen noch etwa 170 Meter entlang der B 188, durchbrach am linken Fahrbahnrand einen Jägerzaun und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Uetze mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Pferd erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Derzeit ist nicht bekannt, wie die beiden Tiere ihre nahe gelegene Weide verlassen konnten.

Während der Unfallaufnahme musste die B 188 bis etwa 07:00 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 12 500 Euro entstanden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell