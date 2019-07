Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gleich zwei Fahrräder aus Garten gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Gleich zwei Fahrräder wurden am Sonntagmittag, 30.06.2019, aus einem umzäunten Garten in Weil am Rhein gestohlen. Da die Zufahrt zum Gartenareal in der Müllheimer Straße eine Sackgasse ist, hofft die Polizei auf Zeugenbeobachtungen. Zwischen 09:30 Uhr und 18:00 Uhr wurden die Räder, ein silbernes Rennrad und ein anthrazitfarbenes City Bike, beide vom Hersteller Cube, gestohlen. An den Fahrrädern war am Hinterrad ein Schloss angebracht. Ihr Wert liegt bei rund 2600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, entgegen.

