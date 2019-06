Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unfallflucht auf Rathausparkplatz

Bad Iburg (ots)

Auf dem Parkplatz des Rathauses am Gografenhof kam es am späten Montagnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein dort auf einem der Behindertenparkplätze abgestellter gelber Audi A2 wurde in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.35 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. Telefon: 05401-879500.

