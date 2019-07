Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einfamilienhaus in Welmlingen von Einbruch betroffen

Freiburg (ots)

Von Donnerstag, 27.06.2019, bis Samstag, 29.06.2019, ist ein Einfamilienhaus in Welmlingen von Einbrechern heimgesucht worden. Über die Terrassentüre an der Gebäuderückseite drangen die Täter in das Haus ein. Mehrere Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen (Tel. 07621 176-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell