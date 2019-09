Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bad Meinberg: Unfallflucht mit gestohlenem Auto

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Bad Meinberg (Kreis Lippe) ein, während die Bewohner schliefen. Sie stahlen eine Handtasche mit Portemonnaie und Handy sowie den vor dem Haus abgestellten Pkw der Wohnungseigentümer. Das Auto, ein roter Mazda 2 mit Lippe-Kennzeichen (LIP-), fiel am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr als verursachendes Fahrzeug eines Verkehrsunfalls in Osnabrück auf. Dort touchierte der Wagen im fließenden Verkehr an der Kreuzung Goethering/Konrad-Adenauer-Ring/Heinrich-Heine-Straße ein anderes Auto und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfall und zum Verbleib des gestohlenen Wagens nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-2215.

