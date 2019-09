Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Nordhausen: Smart nach Unfallflucht gesucht

Ostercappeln (ots)

Die Bohmter Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Schledehauser Straße ereignete. Vermutlich gegen 16.30 Uhr war dort ein grau/schwarzer Smart in Richtung Ostercappeln unterwegs, geriet ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Straße ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. In der Folge setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. An der Unfallstelle wurden Teile eines grau/schwarzen Pkw Smart aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise in der Sache. Telefon: 05471/9710.

