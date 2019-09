Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht- weißer Kombi mit dunklem Dach gesucht

Bissendorf (ots)

Die Polizei Melle ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Georgsmarienhütter Straße ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Kombi mit dunklem Dach bog gegen 06.40 Uhr von der Ausfahrt der A30 auf die Georgsmarienhütter Straße in Richtung Bissendorf ab. Dabei kollidierte das Auto (Osnabrücker Kennzeichen) mit einem vorfahrtsberechtigten grauen Focus, der ebenfalls in Richtung Bissendorf unterwegs war. Der unbekannte Verursacher hielt in der Folge allerdings nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Hinweise auf einen an der Fahrerseite beschädigten weißen Kombi mit dunklem Dach nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05422-920600 entgegen.

