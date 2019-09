Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwerer Unfall an der Einmündung Hasemauer/Klingensberg

Osnabrück (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung Hasemauer/Klingensberg wurde am Donnerstagmorgen ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Ein 49 Jahre alte Autofahrer wollte gegen 11.30 Uhr mit seinem Toyota von der Straße Klingensberg nach links auf die Hasemauer abbiegen. Dabei übersah er den 82-Jährigen, der auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Erich-Maria-Remarque-Ring fuhr, und erfasste den Radfahrer. Der Senior stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

