Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfall auf Parkplatz - Geschädigter gesucht

Melle (ots)

Auf einem Parkplatz in der Nachtigallenstraße ereignete sich am Mittwochmittag ein Unfall. Eine Autofahrerin wollte gegen 12.50 Uhr mit ihrem schwarzen VW Golf aus einer Parklücke herausfahren, als sie plötzlich einen grünen Kleinwagen bemerkte. Sie bremste und der unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort. Später stellte die Frau an ihrem Auto eine Beschädigung fest. Die Polizei Melle bittet Zeugen, und den Geschädigten, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

