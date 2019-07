Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von 245 Pfand-Obstkisten

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Schellerten Die Polizei Bad Salzdetfurth wurde am Montag, den 22.07.2019, von einer Mitarbeiterin des Edeka-Marktes in Schellerten informiert, dass es dort zu einem Diebstahl diverser Pfandkisten gekommen sei. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort schließlich fest, dass ca. 245 Obstpfandkisten, welche ursprünglich auf der rückwärtigen Gebäudeseite gelagert waren, gestohlen worden sind. Die Mitarbeiterin gibt an, dass die Kisten noch am vergangenen Samstagabend, bei Ladenschluss, an ihrem Bestimmungsort gestanden hätten. Am Montagmorgen, sei dann der Diebstahl aufgefallen. Der Pfandwert der grünfarbenen Kisten wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. Insbesondere ist interessant, ob im Tatzeitraum größere auffällige Fahrzeuge oder unberechtigte Personen, auf dem Gelände des Marktes aufgefallen sind. (Lö)

