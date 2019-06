Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbständig

Kaiserslautern (ots)

Dass man sein Auto beim Parken auch gegen Wegrollen sichern sollte, hat ein Führerscheinneuling am Montagnachmittag "gelernt". Der 18-Jährige hatte seinen Pkw in der Straße "Auf dem Sess" ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt - aber offensichtlich nicht ausreichend gesichert. Die Folge: Der Wagen machte sich selbständig, rollte in der abschüssigen Straße los und prallte auf ein anderes geparktes Fahrzeug.

An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. |cri

