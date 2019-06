Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt und Fahrrad sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, haben Polizeibeamte am Montag einem Mann im östlichen Stadtgebiet einen Besuch abgestattet. Bei der "Gelegenheit" stellten die Polizisten in der Wohnung des 35-Jährigen ein hochwertiges Mountainbike fest. Darauf angesprochen, gab der Mann an, das Rad würde einem Bekannten gehören, der aber gerade nicht da sei.

Weil keiner der Anwohner glaubhafte Besitzansprüche geltend machen konnte, wurde das Bike bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

Es handelt sich um ein rot-schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Cube mit Aluminium-Rahmen und Shimano-Gangschaltung. |cri

