Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Unfall in die Woche gestartet

Kaiserslautern (ots)

In der Donnersbergstraße hat es am Montagmorgen gekracht. Eine 27-jährige Autofahrerin verursachte an der Ampel in Höhe der Einmündung zur Gärtnereistraße einen Unfall und schob zwei Fahrzeuge aufeinander. Vermutlich hatte die Frau nicht genug Sicherheitsabstand gehalten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es kurz nach 8 zu der Kollision, als eine 63-jährige Autofahrerin in Höhe der Ampel anhalten musste. Die 52-jährige Fahrerin des nachfolgenden Wagens blieb ebenfalls stehen - doch die 27-Jährige im Wagen dahinter krachte ihr aufs Heck und schob sie auf den Vordermann.

Am stärksten beschädigt wurde das "eingequetschte" Fahrzeug, das sowohl an der Front als auch am Heck Schäden davontrug. Die beiden anderen Wagen waren jeweils "nur" vorne oder hinten beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei den Blechschäden. |cri

