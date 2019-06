Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Rechnung

Kaiserslautern (ots)

Ein Fall von Wucherbetrug ist der Kripo am Montag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Ein 76-jähriger Mann gab zu Protokoll, dass er vor kurzem einen Kammerjäger engagiert hatte, um in seinem Anwesen Arbeiten durchzuführen. Der nicht aus der Region stammende "Dienstleister" führte den Auftrag in nur 45 Minuten aus und verlangte anschließend einen Lohn von 1.023 Euro. Weil der Mann darauf bestand, dass die Rechnung sofort beglichen wird, übergab ihm der Senior schließlich das Geld.

Weil dem 76-Jährigen der Preis jedoch sehr hoch erschien, erkundigte er sich bei örtlichen Unternehmen, und erfuhr, dass ein Betrag von 100 bis 200 Euro für die Arbeiten angemessen gewesen wäre. Daraufhin entschloss sich der Senior, Anzeige zu erstatten. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt. |cri

