Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Getränkeautomat geknackt

Kaiserslautern (ots)

In der Cafeteria einer Schule ist ein Getränkeautomat aufgebrochen worden. Am Montagmorgen fiel auf, dass sich übers Wochenende unbekannte Täter an dem Automat zu schaffen gemacht haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen dürften sich die Unbekannten Zugang zu dem Raum verschafft haben, indem sie ein Fenster aufhebelten - um dann den Getränkeautomat zu knacken. Die Höhe der Beute sowie des insgesamt entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Die Tatzeit kann bislang nur auf den Zeitraum zwischen Freitag (14. Juni), 11 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise auf verdächtige Personen, die im Bereich des Schulgeländes in der Martin-Luther-Straße gesehen wurden, nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

