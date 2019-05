Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Auto landet auf dem Dach

Die Vorfahrt missachtet hat eine Seniorin am Sonntag bei Ertingen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein Mazda auf der B 311 in Richtung Riedlingen. Aus der Eisenbahnstraße kam ein Daimler. Dessen Fahrerin wollte an der Einmündung nach links in Richtung Bad Saulgau abbiegen. Auf die Vorfahrt des Mercedes hatte die 91-Jährige nicht geachtet. Die Autos stießen zusammen. Der Mazda kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer und seine Begleiterin verletzten sich bei dem Unfall schwer. Krankenwägen brachten den 63-Jährigen und die gleichaltrige Frau in ein Krankenhaus. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 18.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++985040

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell