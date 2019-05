Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tuningkontrollen bringen Verstöße ans Licht

Bei Kontrollen am Sonntag in Ulm war an elf Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen.

Zwischen 15 und 19.30 Uhr kontrollierten die Polizeien aus Ulm und Neu-Ulm im Ulmer Stadtgebiet. Hierbei lag das Hauptaugenmerk der Beamten auf technischen Veränderungen an den Fahrzeugen. Insgesamt kontrollierte die Polizei 24 Autofahrer und acht Zweiradfahrer. Bei den Autos war siebenmal und bei den Krafträdern viermal die Betriebserlaubnis erloschen. Gleich mehrere Verstöße stellten die Ermittler an einem VW eines 21-Jährigen fest. Der hatte verbotene Veränderungen am Luftfilter, an den Federn und an den Felgen vorgenommen. Zudem war der Auspuff der Marke Eigenbau. In den meisten Fällen passte die Rad-/Reifenkombination nicht zusammen oder war die Auspuffanlage verändert. Die Fahrer müssen nun mit Buß- und Verwarnungsgeldern rechnen.

Wie bereits angekündigt (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4250240) setzte die Polizei ihre Kontrollen fort. Sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm gibt es Klagen über laute Fahrzeuge und unnötiges Hin- und Herfahren. Deswegen führen die Polizeien die Kontrollen gemeinsam auf beiden Seiten der Donau durch. Dass die Kontrollen notwendig seien zeige das Ergebnis.

