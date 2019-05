Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf der falschen Spur

Am Sonntag verletzten sich zwei Zweiradfahrer bei einem Zusammenstoß in Ulm.

Gegen 13 Uhr war ein 28-Jähriger auf dem südlichen Radweg der Blaubeurer Straße unterwegs. Er fuhr von Ulm in Richtung Blaustein und somit entgegen der Fahrtrichtung. Nach der Unterführung Kurt-Schumacher-Ring kam ihm ein Pedelec-Fahrer entgegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 60-jährige auf dem gemeinsamen Fuß-/Radweg auf der Seite der Fußgänger. Bei einem Ausweichversuch seien die beiden Fahrer frontal zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Zweirädern auf knapp 2.000 Euro.

Ein weiterer Unfall mit einer Radfahrerin ereignete sich am Sonntag gegen 12 Uhr "In der Wanne". Hier übersah eine 36-jährige Autofahrerin die Radlerin beim Ausfahren aus einem Grundstück. Die 20-jährige Rennrad-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

