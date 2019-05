Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Unbekannte Täter sprühten verfassungswidrige Zeichen auf die Fahrbahn und auf Container

Ulm (ots)

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Freitagabend bis Samstagmorgen in der Torstraße sowohl auf die Straße als auch auf Recyclingcontainer und auf Verkehrszeichen Hakenkreuze und die Ausdrücke " Sieg Heil" und "Fuck the Police" gesprüht. Des Weiteren wurde in der Huebackerstraße ein Zigarettenautomat besprüht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000 Euro.

