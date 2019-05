Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Reh ausgewichen, gegen Baum gekracht

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger PKW-Lenker die Kreisstraße von Sonderbuch nach Wippingen. Er wich einem Reh aus, das die Fahrbahn überquerte. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker wurde dabei schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 8 000 Euro.

