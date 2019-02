Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Einbruch in Spielhalle In der Zeit zu Donnerstag, 21. Februar 2019, 00.00 Uhr 08:55 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Spielhalle an der Vlämischen Straße ein. Die Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in das Gebäude und entwendeten aus den Räumlichkeiten Bargeld. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Löningen entgegen, Tel.: 05432-9500.

Garrel- Hund verursacht Verkehrsunfall Am 21. Februar 2019, gegen 20:20 Uhr, kam es in Garrel, Beverbrucher Straße / Bunzlauer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Ein Pkw wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Das vermutlich bei der Kollision verletzte Tier lief nach dem Unfall in das Wohngebiet Sager Straße. Bei dem Tier handelt es sich, nach ersten Erkenntnissen, um einen schwarzen Hund. Zeugen, die Angaben über die Herkunft, bzw. über den Besitzer des Hundes machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 04471-18600

Cloppenburg- Sachbeschädigung auf Grundstück In der Zeit von Mittwoch, 20. Februar 2019, 11:30 Uhr, bis Donnerstag, 21. Februar 2019, 10:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Fenster von der Garage eines Wohnhauses an der Eisenbahnstraße und warfen anschließend Gegenstände in den auf dem Grundstück befindlichen Gartenteich. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen, Tel.: 04471-18600

Cloppenburg- Fahrradfahrerin stürzt nach Kollision mit Anhänger Am Donnerstag, 21. Februar 2019, 17:15 Uhr, wurde eine 17-jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Prozessionsweg, in Höhe des Kreuzungsbereiches Löninger Straße, bei einem Sturz leicht verletzt. Sie wurde von einem orangefarbenen Fahrzeug mit Anhänger überholt, dabei touchierte der Anhänger des Fahrzeuges das Fahrrad der jungen Frau. Diese verlor das Gleichgewicht und kam zu Fall. Vermutlich hat der bislang unbekannte Unfallverursacher die Kollision nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 04471-18600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell