Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: weitere Meldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf Am Donnerstag, um 10.15 Uhr, fuhr eine 18-Jährige aus Holdorf mit einem Pkw, Mini rückwärts von einem Hofgrundstück auf die Straße "An der Bahn". Dabei kam es zum Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit dem Pkw eines bislang unbekannten Fahrzeugführers. Dieser befuhr die Straße "An der Bahn", aus dem Industriegebiet kommend, in Richtung Dammer Straße. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr dieser jedoch weiter. Die 18-Jährige konnte lediglich erkennen, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt hat. Der bislang bekannte Schaden beläuft sich auf 1.000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

