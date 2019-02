Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: weitere Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland-Scharrel: Treckergespann verunfallt mit Regionalbahn Am Donnerstag, 21. Februar 2019, 12:14 Uhr, kam es am Bahnübergang "Möhlenschleede" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Trecker-Güllefassgespanns mit der Regionalbahn. Ein 37-jähriger Mann aus dem Saterland wollte den Bahnübergang, von der Brandstraße kommend, überqueren. Dabei übersah er offensichtlich die herannahende Regionalbahn, so dass es auf dem Bahnübergang zum Zusammenstoß zwischen dem Trecker und dem Triebwagen kam, an dem drei Waggons (Güterwaggons) angehängt waren. Der 37-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Kopfverletzungen (keine Lebensgefahr) und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Westerstede gebracht. Das Güllefass war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht gefüllt. Zur genauen Ursache bzw. zum genauen Sachschaden an der Regionalbahn können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei beziffert den Schaden am Trecker auf rund 50.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei und den Rettungskräften auch die Freiwillge Feuerwehr Saterland eingesetzt.

