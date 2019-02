Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Pkw beschädigt Am Mittwoch, 20. Februar 2019, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:20 Uhr zerkratzen unbekannte Täter in Lohne, Schellohner Weg, den rechten Kotflügel eines Pkw Audi A 3. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500,00 Euro. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz gegenüber der Handelslehranstalt abgestellt. Zeugenhinweise unter: 04442-93160

Lohne- Diebstahl aus Wohnung Bereits am Dienstag, 19. Februar 2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch eine unverschlossene Garage in ein Wohnhaus in der Jägerstraße ein und entwendeten aus der Küche des Hauses eine dort abgelegte Mappe mit EC- bzw. Kreditkarten. Täterhinweise nimmt die Polizei Lohne entgegen, Tel.: 04442-93160

Vechta- Fahren unter Drogeneinfluss Am Mittwoch, 20.Februar 2019, 18:30 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde ebenfalls auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall Am 20.02.2019, um 17:35 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme mit ihrem Pkw die untergeordnete Gartenstraße in Damme und beabsichtigte geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme befuhr die bevorrechtigte Hunteburger Straße und beabsichtigte geradeaus auf die Steinfelder Straße zu fahren. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin übersah die auf der Hunteburger Straße fahrende 60-jährige Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gesamtschaden: 6.000 EUR

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Ein 24-jähriger aus Damme führte am Mittwoch, 20.02.19, um 15:20 Uhr, in Damme einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung gegeben war. Körperliche Auffälligkeiten lagen vor. Ein Urintest wurde verweigert. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Dinklage- Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch, 20. Februar, gegen 04.00 Uhr, in den Flurbereich eines Wohn- und Geschäftshauses "Am Markt" in Dinklage ein, um vermutlich von dort aus in eine angrenzende Gastwirtschaft zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch an der massiven Zwischentür und ließen von der Tat ab. Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei in Lohne entgegen, Tel.: 04442-93160

Lohne- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Mittwoch, 20. Februar 2019, gegen 06:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw, VW-Passat die Bakumer Straße, Fahrtrichtung Bakum, als ihm ein Lkw entgegenkam. Dieser überfuhr die Mittellinie und geriet so auf die Fahrbahn des 22-Jährigen. Dabei touchierte der Lkw die linke Fahrzeugseite vom Passat des Lohners. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Lohne fort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lohne, Tel. 04442-93160.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell