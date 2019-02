Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl von Werkzeuge und Baumaterialien In der Zeit von Mittwoch, 06.02.2019, bis zum Mittwoch, 20.02.2019, wurden in Barßel von einem verschlossenen Lagerplatz im Gewerbepark diverse Baumaterialen und -werkzeuge entwendet. Der Wert des Diebesgutes, u.a. eine Bandsäge, Maurerböcke und Drehstahlstützen, beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Barßel, Tel.: 04499 9430, oder in Friesoythe, Tel.: 04491 93160, entgegen.

Barßel- Unfallflucht- Zeugenaufruf In Barßel wurde in der Zeit von Dienstag, 19.02.2019, 17.00 h, bis Mittwoch, 20.02.2019, 07.00 h, ein an der Nelkenstraße abgestellter VW Caddy durch ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des auf ca. 3.000,- Euro geschätzten Schadens zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Barßel, Tel.: 04499 9430.

Friesoythe-Neuscharrel: Brand eines Stallgebäudes Am Mittwoch, 20. Februar 2019, gegen 18:54 Uhr, kam es im Prozessionsweg, auf einem dortigen Hofgelände, zum Brand eines Stalles. Der Stall war für eine bevorstehende Einstallung mit Streu ausgelegt, daher befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung keine Tiere im Gebäude. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden, Brandermittler werden im Laufe des heutigen Tages die weiteren Ermittlungen aufnehmen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Friesoythe, Gehlenberg, Altenoythe, Markhausen und dem Saterland mit rund 120 Kameraden und 18 Fahrzeugen. Sie konnten den Brand zügig löschen, so dass nur ein Teil des Gesamtstalles ausbrannte. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro beziffert. Die Ortsdurchfahrt von Neuscharrel musste für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell