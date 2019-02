Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln- Wohnungseinbruch Am Mittwoch, 20. Februar 2020, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.30 Uhr, drangen unbekannte Täter über eine Seiteneingangstür in ein Wohnhaus im Drosselweg in Cappeln ein. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen, Tel.: 04471-18600

Cloppenburg- Unfall mit stark alkoholisiertem Fahrer Am Mittwoch, 20. Februar 2019, 14.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Cappeln die Alte Löninger Straße, Fahrtrichtung Anemonenstraße. In einer Linkskurve verlor der Cappelner die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun. Am Unfallort versuchte er dann noch schnell die Fahrzeugtrümmer zu beseitigen, offensichtlich um den Unfall zu vertuschen. Zeugen, die aber bereits die Polizei informiert hatten, konnten den Beamten die Fluchtrichtung des mittlerweile flüchtigen Cappelner nennen. So konnte der Mann "dingfest" gemacht werden, ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro.

Garrel-Varrelbusch- 71-Jähriger von Hund gebissen Am Mittwoch, 20. Februar 2019, 17:35 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg die Garreler Straße in Richtung Varrelbusch. Plötzlich rannte ein großer, schwarzer Hund auf den Cloppenburger zu und biss ihn in die Wade. Der Hund flüchtete anschließend. Der Cloppenburger musste wegen der Bisswunde ärztlich versorgt werden. Hinweise zum Hund bzw. zum Hundehalter nimmt die Polizei in Garrel entgegen, Tel.: 04474-310

Garrel- Versuchter Diebstahl eines Heckspoilers Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Dienstag, 19. Februar 2019, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 20. Februar 2019, 07.00 Uhr, den Heckspoiler eines Pkw, BMW 3er, zu entwenden, der in der Straße "Wesselei" geparkt war. Bei der Tatausführung wurde der Lack des Fahrzeuges beschädigt, die Täter ließen dann jedoch von der weiteren Tatausführung ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Garrel entgegen, Tel.: 04474-310.

Cloppenburg- Diebstahl eines Trampolins In der Zeit von Montag, 18. Februar 2019, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 20. Februar 2019, 12:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein großes Trampolin (4,50 m Durchmesser) von einem Grundstück in der Rotaugenstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen, Tel.: 04471-18600

Cloppenburg- Handtaschendiebstahl Am Mittwoch, 20. Februar 2020, 15.20 Uhr, war eine 21-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad auf der Mühlenstraße (Fußgängerzone), in Richtung Osterstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich Mühlenstraße/Osterstraße bemerkte sie zwei jüngere Frauen, die sich fußläufig hinter der 21-Jährigen befanden. Als sich die 21-Jährige zu den Frauen umdreht, sah sie, dass eine dieser Frauen die Handtasche der 21-Jährigen in der Hand hielt und damit in Richtung Krankenhaus flüchtete. Die Handtasche hatte das Opfer zuvor im Fahrradkorb, auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades abgelegt. Auch ihre Begleiterin flüchtete in Richtung Krankenhaus. Das Opfer nahm daher die Verfolgung auf, verlor die Täterinnen aber dann beim Krankenhaus aus den Augen. Zur Beschreibung der Frauen können folgende Angaben gemacht werden:

- beide sehr jung (um die 18 Jahre) - eine hatte blonde, die Andere brünette Haare - beide führten augenscheinlich Schultaschen mit sich - beide hatten ihre Haare zum Pferdeschwanz gebunden.

Sachdienliche Hinweise zu den Täterinnen nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen, Tel.: 04471-18600

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell