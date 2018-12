POL-OS: Lintorf: Motorroller gestohlen

Lintorf (ots) - Unbekannte haben am Montagabend in der Wiehenstraße einen Motorroller gestohlen. Das rot/schwarze Fahrzeug der Marke Motowell hat das Versicherungskennzeichen 275DDJ und ist von den Tätern zwischen 18 Uhr und 20 Uhr mitgenommen worden. Hinweise in der Sache bitte an die Polizei Bohmte. Telefon: 05471-9710.

