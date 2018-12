POL-OS: Osnabrück: Unfall auf der Pagenstecherstraße

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag verursachte eine 39-jährige Frau auf der Pagenstecherstraße innerhalb kürzester Zeit zwei Verkehrsunfälle und musste in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin eines Ford Focus war gegen 16.15 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs, verlor offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Wagen und stieß an der Einmündung zur Römereschstraße gegen das Heck eines vor der dortigen Ampel stehenden Mercedes Vito. Danach setzte die Frau ihre Fahrt fort und prallte wenige hunderte Meter weiter am Eversburger Platz seitlich gegen einen ebenfalls an einer Ampel stehenden Mercedes zusammen. Nachdem Angehörige der Berufsfeuerwehr die gesundheitlich angeschlagene Fahrerin aus ihrem Wagen geholt hatten, wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Um die Verkehrstüchtigkeit festzustellen, wurde ihr dort auf Anordnung eines Richters eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Pagenstecherstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen der Klöcknerstraße und der Atterstraße in Richtung stadtauswärts für etwa 1 1/2 Stunden gesperrt werden.

