POL-CLP: weitere Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Lohne- Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Am Donnerstag, 21. Februar 2019, 05:50 Uhr, kam es in Lohne, auf der Dinklager Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Dinklage schwer verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrzeug die Dinklager Straße, aus Richtung Dinklage kommend, in Fahrtrichtung Lohne. In Höhe des Autobahnzubringers zur A1 wurde er vom Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Bramsche erfasst, der die Autobahn verlassen hatte und nach links auf die Dinklager Straße, Fahrtrichtung Dinklage, auffahren wollte. Beim Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad stürzte der 60-jährige Dinklage und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Lohne gefahren wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

