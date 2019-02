POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - "Carneval" steht vor der Tür

Es ist mal wieder soweit! In Damme beginnt am 23. Februar die Zeit der Narren und Jecken!

Gerade während der "tollen Tage" sind viele Menschen unterwegs und lassen es hierbei meist feuchtfröhlich krachen. Das ist auch gut so. Dennoch birgt die närrische Ausgelassenheit auch Gefahren, insbesondere durch übermäßigen Alkoholkonsum.

Daher empfiehlt die Polizei:

- Seien Sie sich der Risiken übermäßigen Alkoholkonsums bewusst. - Lassen Sie Ihre Getränke nie unbeaufsichtigt stehen. - Nehmen Sie von Unbekannten keine Getränke an. - Sensibilisieren Sie Ihre Kinder und Enkel für das Thema. - Schauen Sie nicht weg, wenn Sie etwas Strafbares bemerken. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Polizeibeamte in der Fastnachtszeit als Helfer unterwegs sein oder melden Sie den Vorfall über die Notrufnummer 110. - Wenn es Ihnen nicht gut geht, wenden Sie sich bitte an die Rettungskräfte, die vor Ort sind.

Die Welt ist natürlich nicht ausschließlich voller Risiken und Verbrecher, doch ganz ungefährlich ist es nicht, nachts unterwegs zu sein.

Um Ihnen nicht den Spaß zu verderben und trotzdem sicher durch die Nacht und nach Hause zu kommen, sollten die folgenden Ratschläge beherzigt werden:

- Suchen Sie den Heimweg nicht alleine, sondern in Begleitung auf. - beziehen Sie Alternativen, wie Fahrgemeinschaften, öffentliche Verkehrsmittel und Taxen mit in Ihre Überlegungen ein. - Fahren Sie nicht mit alkoholisierten Fahrern. - Seien Sie aufmerksam und melden Sie alkoholisierte Fahrer der Polizei. - Vermeiden Sie unbeleuchtete Straßen und Gassen. - Wenn Sie sich beispielsweise verfolgt oder bedroht fühlen, sprechen Sie andere Menschen offensiv und selbstbewusst an. Stellen Sie Öffentlichkeit her.

Weiterführende Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/nc/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-k.o.-tropfen-1/

oder auf unserem Twitterkanal @Polizei_CLP_VEC, auf dem wir den "Dammer Carneval" temporär begleiten.

Die Polizei wünscht allen Narren und Jecken eine schöne und vor allem sichere Fastnachtszeit!

