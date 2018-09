POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Verbale Auseinandersetzung endet in Schlägerei - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am frühen Freitagmorgen vor einer Diskothek in der Straße "Zollhofgarten" ereignet hat. Der Polizei wurde gegen 3:25 Uhr eine Schlägerei zwischen zehn Personen gemeldet. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifenwägen angefahren, vor Ort konnte jedoch nur noch eine der beteiligten Gruppierungen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass die Personen bereits in der Diskothek aus unbekannten Gründen in eine verbale Auseinandersetzung geraten waren. Kurz darauf kam es dann vor dem Club zu einer Schlägerei zwischen den Streithähnen, wobei zwei der Männer im Alter von 22 und 24 Jahren verletzt wurden. Laut Angaben der Geschädigten habe man sie mit einem Baseballschläger attackiert, sodass sie sich Kopfplatzwunden zuzogen. Eventuell wurden auch noch weitere Personen bei der Auseinandersetzung verletzt. Die andere Personengruppe sei im Anschluss in einen mattschwarzen Mercedes-Benz eingestiegen und von der Örtlichkeit geflüchtet.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte suchen nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell