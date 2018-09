POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Fußgänger wird auf Zebrastreifen fast angefahren - Mini-Fahrerin flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, kam es im Luisenring in Höhe des Quadrats K 2 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 25-jähriger Mann war zu Fuß in Richtung Abendakademie unterwegs. Er lief über einen Zebrastreifen und hatte die Straße schon fast überquert, als plötzlich ein blauer Mini Cooper angefahren kam. Die Fahrerin des Minis fuhr laut Angabe des Geschädigten ungebremst auf den Zebrastreifen zu, sodass der Geschädigte nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision vermeiden konnte. Er blieb dabei mit seinem rechten Finger am geöffneten Fenster des Autos hängen und zog sich eine Verletzung zu, die ambulant behandelt werden musste. Die bislang unbekannte Mini-Fahrerin setzte ihre Fahrt einfach fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Die Autofahrerin war schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alt. Mit im Wagen saß ein Mann, der vermutlich im gleichen Alter gewesen sein dürfte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der flüchtigen Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell