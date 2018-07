POL-MA: Schwetzingen: Aufmerksame Zeugen melden Fahrraddiebstahl - Täter geschnappt

Schwetzingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00:15 Uhr bemerkten zwei aufmerksame Zeugen zwei Männer, die am Bahnhof Schwetzingen das Schloss eines Fahrrads knackten und anschließend mit dem Zweirad zu den Bahngleisen gingen. Durch die sofort alarmierten Beamten konnte ein 20 und ein 30-jähriger Täter in unmittelbarer Nähe zum Tatort kontrolliert werden. Das gestohlene Rad wurde sichergestellt. Die beiden Männer waren mit 1,48 und 0,92 Promille erheblich alkoholisiert. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

