POL-MA: Heidelberg: Heidelberger Schloss: Gucci-Geldbörse aus Handtasche geklaut Hat den Diebstahl im Bereich des "Großen Fasses" Jemand beobachtet ?

Heidelberg (ots) - Ihren Besuch auf dem Heidelberger Schloss wird eine 43-jährige Touristin nicht so schnell vergessen. Sie hielt sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Bereich des "Großen Fasses" auf und hatte auch zwei Männer wahrgenommen, die sehr nahe bei ihr standen. In einem wohl günstigen Moment öffnete einer der Männer ihre am Körper getragene Handtasche und entwendete das Portmonee mit Bargeld, Ausweispapieren und mehreren Kredit-/Bankkarten.

Einen der Männer konnten Zeugen wie folgt beschreiben: Ca. 180 cm groß, kräftige Statur, dunkler Teint, schwarze, kurze Haare. Er trug blaue Kleidung und eine rote Jacke. Besucher des Heidelberger Schlosses, die am Dienstagvormittag in diesem Bereich evtl. auf die Männer aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

