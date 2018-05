Salzgitter (ots) - Täter beschmieren Hauswand mit Farbe Salzgitter Lebenstedt, Creteilpassage, 30.04.-01.05.2018, 19:00-12:00 Uhr In der Fußgängerzone kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben derzeit unbekannte Täter an mindestens zwei Hauswänden Schriftzüge mit schwarzer Farbe angebracht. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, welche im Tatzeitraum relevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

Täter treten gegen einen Pkw Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, 30.04.2018, 22:20 Uhr-01.05.2018, 15:50 Uhr Unbekannte Täter habe offensichtlich im Tatzeitraum gegen einen geparkten Pkw getreten und diesen erheblich beschädigt. Die Tritte müssen so heftig gewesen sein, dass sowohl in der Fahrertür als auch in der Beifahrertür großflächige Eindellungen erkennbar sind. Der Schaden wird mit ca. 2000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

22jähriger Mann fährt offensichtlich unter Drogeneinfluss Salzgitter Salder, Vor dem Dorfe, 01.05.2018, 19:15 Uhr Ein 22jähriger Fahrer eines BMW wurde zur Tatzeit von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die in Richtung Drogenkonsum deuten könnten. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

