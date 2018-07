POL-MA: Wiesloch: Einbruch in Tabakwarengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Alarmanlage eines Tabakwarengeschäfts in der Hauptstraße löste in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach 2.30 Uhr aus, so dass mehrere Streifen des Polizeireviers Wiesloch sowie der Polizeihundeführer ausrückten. Wie sich herausstellte, stiegen bislang unbekannte Täter auf das Baugerüst und schlugen die Scheibe eines Fensters ein. Aus dem Verkaufsraum ließen sie dann eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie Münzgeld in ebenfalls nicht bekannter Höhe mitgehen.

Bei Eintreffen der Polizei hatten die Einbrecher bereits das Weite gesucht; eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Anwohner bzw. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

