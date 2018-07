Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag wurden bislang 14 Anrufe angeblicher Polizeibeamter im Stadtgebiet Mannheim, Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis bei der Polizei angezeigt. Der unbekannte Anrufer erzählte jedem der Betroffenen dieselbe Unwahrheit: Bei einem festgenommenen Einbrecher sollen Hinweise auf das Hab und Gut der jeweiligen Person sichergestellt worden sein. Das Bargeld und möglicher Schmuck solle daher zu Sicherheit an die Polizei ausgehändigt werden. Alle Angerufenen reagierten richtig und beendeten das Telefonat ohne weiter Auskunft zu geben.

Die Polizei gibt folgende Hinweise: -Die Polizei bittet Sie niemals um Geldbeträge -Die Polizei ruft Sie niemals unter der Rufnummer -110 an -Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse -Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen -Sollten Sie sich nicht sicher sein - Legen Sie auf und wählen die 110

