POL-MA: Mannheim: Hinweise zum Openair-Konzert "Die Toten Hosen" auf dem Maimarktgelände am Samstag, 08.09.2018

Mannheim (ots) - Am Samstag, 08.09.2018 spielt die Band "Die Toten Hosen" ein Open-Air-Konzert auf dem Maimarktgelände in Mannheim-Neuostheim. Das Gelände ist mit um die 30.000 verkauften Tickets nahezu ausverkauft. Einlass ist ab 15.30 Uhr, die Vorbands treten ab ca. 17.30 Uhr auf, der Hauptact ab ca. 20.45 Uhr. Mit dem Ende der Veranstaltung ist gegen 23.00 Uhr zu rechnen.

Die Polizei rät allen Besuchern, da gleichzeitig in der Innenstadt auch das Schlossfest stattfindet und ggf. auch mit Rückreiseverkehr auf den Autobahnen aufgrund des Schulferienendes zu rechnen ist, auf Züge, Straßenbahnen und Busse umzusteigen. Das Eintrittsticket berechtigt gleichzeitig zur Nutzung des ÖPNV im VRN-Gebiet. Es sind neben den regulären Verbindungen außerdem zahlreiche Sonderverkehre eingerichtet: https://www.vrn.de/verkehrsinformationen/meldungen/692/index.html

Am S-Bahnhof Maimarkt/Arena sind dieses Mal aufgrund der Erfahrungen bei früheren Veranstaltungen Absperrgitter angebracht, die helfen, die Besucherströme - gerade im Abreiseverkehr - besser zu kanalisieren.

Wer mit dem Auto anreisen muss, nutzt bitte die Parkflächen P1-P8 (außer 5) und P20 rund um das Maimarktgelände. Diese sind ausgeschildert, zusätzlich sind Polizeikräfte vor Ort, die die Autofahrer im An- und Abreiseverkehr entsprechend leiten.

Eine Vorfahrt direkt bis zum Eingang ist nicht möglich. Im Bereich Seckenheimer Landstraße zwischen dem Will-Sohl-Kreisel und dem Ortseingang Seckenheim/Beginn Neuostheimer Straße sind am Veranstaltungstag ab ca. 12 Uhr Halteverbote angeordnet. Zusätzlich wird die Xaver-Fuhr-Straße ab ca. 12 Uhr gesperrt, um einen flüssigen Zu- und Abweg der Besucherströme zu gewährleisten. Nach Konzertende um circa 23 Uhr kann es dann im Umkreis des Veranstaltungsgeländes zu kurzfristigen Verkehrslenkungsmaßnahmen kommen. Ab ca. 1 Uhr werden die Straßensperrungen und Halteverbote wieder aufgehoben.

Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass die Mitnahme von Taschen nur bis zu einer Größe von DIN-A4 gestattet. Die Mitnahme von eigenen Getränken oder eigenemem Essen ist nicht gestattet.

Die Polizei appelliert außerdem an die Besucher, nur das Nötigste an Wertsachen mitzunehmen und diese eng am Körper (nicht in der Gesäßtasche!) zu tragen, da leider immer wieder Taschendiebe solche Veranstaltungen als Gelegenheit nutzen!

Infos vorab und aktuell dann vom Geschehen vor Ort am Samstag finden Sie auch auf unserem Facebook-Kanal und bei Twitter: https://www.facebook.com/PolizeiMannheim/ https://twitter.com/PolizeiMannheim

Am Veranstaltungstag erreichen Sie auf dem Gelände für Infos und O-Töne die Stabsstelle Öffentlichkeit unter der u.a. Handy-Nummer.

