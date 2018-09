POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unbekannter verteilt Briefkuverts mit Bargeld, Zeugen gesucht und Sensibilisierungshinweise der Polizei

Mannheim-Lindenhof (ots) - In der zurückliegenden Woche staunten Anwohner der Meeräckerstraße und Gontardstraße nicht schlecht, als sie in ihren Briefkästen Kuverts fanden, in denen sich Bargeldscheine befanden. Insgesamt wurden vier Kuverts bei der Polizei abgegeben, in ihnen befanden sich insgesamt mehrere tausend Euro.

Wer Absender der Briefumschläge war, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Ermittler des Polizeireviers Neckarau vermuten, dass es sich vielleicht um einen geistig gehandicapten "Spender" handelt, der sich seiner Handlungen nicht bewusst ist und ihm so ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.

Deswegen bittet die Polizei, sollten noch mehr Anwohner Geld in ihrem Briefkasten gefunden haben, dieses bitte abzugeben, damit es einem rechtmäßiger Besitzer wieder zugeführt werden kann. Sollte sich dieser nicht melden oder ermittelt werden können, können Ansprüche auf die Fundsache geltend gemacht werden.

Des Weiteren bitten die Beamten Angehörige und Pflegekräfte von dementen Personen diese zu sensibilisieren.

Alle Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621 833970 entgegen.

