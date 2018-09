POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisste Monika S. wieder da!

Leimen / Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die seit Mittwoch vermisste Monika S. konnte am heutigen Vormittag wohlbehalten der nötigen ärztlichen Behandlung zugeführt werden. Entscheidende Hinweise kamen aus der Bevölkerung, denen nach die 69-Jährige sich in Hirschhorn (Hessen) aufhielt. Die Frau nächtigte in einem Hotel und wurde von Gästen und Angestellten erkannt, die daraufhin die Polizei verständigten. Hessische Polizeibeamte konnten diese dann wohlbehalten an die Mannheimer Polizei überstellen und anschließend in eine Klinik einliefern. Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, das Bild der nicht länger Vermissten zu entfernen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell