POL-MA: Sandhausen: Straße wegen Kanalarbeiten gesperrt: 31-jähriger alkoholisierter Fiat-Fahrer fährt dennoch hinein und verursacht Crash - über 13.000 Euro Schaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wegen Kanalarbeiten in der Eichendorffstraße war die Fahrbahn zwischen Heidelberger Straße und Im Heckengarten am späten Mittwochabend gesperrt. Entsprechende Warnschilder und auch Pylonen waren vorhanden. Dennoch fuhr gegen 22 Uhr ein 31-jähriger Fiat-Fahrer in diesen Bereich ein und musste wegen abgestellten Firmenfahrzeugen und auch wegen den Arbeitern auf den Gehweg ausweichen. Dabei krachte er zunächst gegen ein Geländer, setzte dann zurück und prallte gegen einen geparkten Lkw. Dabei ging die Heckscheibe seines Fiat zu Bruch. Einen sog. Packer, der für die Kanalsanierung benötigt wird, touchierte er danach ebenfalls und schleifte diesen ca. 150 m vor dem Fahrzeug her.

Schließlich stellte der 31-Jährige seinen Wagen ab und begab sich an seine Wohnanschrift.

Die Arbeiter, die das ganze Geschehen verfolgt hatten, alarmierten die Polizei, die den Mann wenig später auch antreffen konnte. Dabei wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab den Wert von 1,42 Promille, so dass dem 31-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen wurde.

Insgesamt entstand Sachschaden von über 13.000 Euro.

Nach Beendigung aller polizeilicher Arbeiten wurde der Mann kurz vor Mitternacht entlassen. Er sieht einer Anzeige entgegen.

