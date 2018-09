POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fiat-Fahrerin missachtet Stoppschild und kollidiert mit Radfahrer

Walldorf (ots) - Ein 49-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag, gegen 15:15 Uhr, an der Kreuzung Walzrute/Bürgermeister-Willinger-Straße bei einem Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Fiat-Fahrerin verletzt. Die Autofahrerin war in der Bürgermeister-Willinger-Straße unterwegs, missachtete an der Kreuzung ein Stoppschild und die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei der 49-Jährige zu Boden stürzte und sich u.a. Verletzungen im Schulterbereich zuzog. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest.

