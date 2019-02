Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebesgut in Schubkarren aufgefunden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagvormittag (10.02., 10.45 Uhr) meldeten Zeugen der Polizei Schubkarren, beladen mit Werkzeugen. Diese standen in einem Waldgebiet in der Nähe des Berenswegs.

Ermittlungen ergaben, dass die Werkzeuge in der Nacht durch bislang unbekannte Täter von einer Baustelle Am Hüttenbrink entwendet wurden. Dort wurde ein Baustellencontainer aufgebrochen.

Möglichweise wurde die Beute in dem Waldstück zum Abtransport zwischengelagert.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat Personen mit Schubkarren beobachtet? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in dem Waldstück und an der Baustelle Am Hüttenbrink gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

