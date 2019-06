Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen - Stativ geklaut

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben am Montagnachmittag im Gersweilerweg - im wahrsten Sinne des Wortes - zugeschlagen. An einem Toyota Verso, der auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Erlenbach stand - wurde zwischen 15 und 16.30 Uhr eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkam, fand sie den Innenraum durchwühlt vor. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter ein Kamerastativ mit, das im Wagen lag.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell