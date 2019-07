Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sprengung Parkscheinautomat- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Parkscheinautomat in der Straße Schützenallee, Höhe AOK Filiale, in Hildesheim aufgesprengt.

Unbekannte Täter führten in dem Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 04:37 Uhr ein noch unbekanntes Sprengmittel in den Automaten ein und zündeten das Mittel. Durch die Sprengung wurde der Automat stark beschädigt und deformiert. Teile waren in einem Radius von 5m verstreut. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unklar, ob Diebesgut erlangt wurde. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats suchen Zeugen, die einen lauten Knall im Bereich der Schützenallee gehört haben oder andere Hinweise zu der Sprengung des Automaten geben können. Diese Zeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

