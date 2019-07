Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Gewerbesonnenschirms

Saarburg (ots)

In der Zeit vom 19.07.2019, 21:30 Uhr auf den 20.07.2019, 11:00 Uhr, wurde in Saarburg im Bereich Pferdemarkt ein hochwertiger Gewerbesonnenschirm entwendet. Der Sonnenschirm trägt auf der Bespannung die Werbung der Bitburger Brauerei. Sachdienliche Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Saarburg. Tel.: 06581 9155-0

Armin Görgen

Polizeiinspektion Saarburg



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-30

Telefax 06581 9155-49

pisaarburg@polizei.rlp.de

armin.goergen@polizei.rlp.de





