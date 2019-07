Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung ohne Verletzte

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 23.07.2019, kam es gegen 21:00 Uhr in der Bahnhofsstraße in Idar-Oberstein zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Weitere Ermittlungen zum Hintergrund bzw. zur einer strafrechtlichen Relevanz dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781 / 5610 entgegen.

